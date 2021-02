A Murlo completata la riorganizzazione della raccolta dei rifiuti con contenitori ad accesso controllato

A Murlo si è completata la riorganizzazione del sistema di raccolta rifiuti con contenitori ad accesso controllato. Nelle ultime settimane è stata portata a compimento la sostituzione dei cassonetti stradali con le nuove attrezzature di raccolta. Sono state posizionate nuove postazioni di prossimità, con bidoncini di piccola volumetria, che vanno ad aggiungersi a quelle con contenitori di grande volumetria già a servizio dei cittadini.Tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati che, a partire dal 15 marzo, potranno essere utilizzati esclusivamente con la 6Card per conferire i propri rifiuti.Nei prossimi giorni, alle utenze ancora sprovviste che non hanno ritirato la tessera, saranno inviate direttamente a casa una lettera informativa e due 6Card associate alla specifica utenza Tari.Tutte le postazioni oggetto di riqualificazione sono complete delle quattro principali tipologie di contenitori di raccolta: organico, carta e cartone, multimateriale (imballaggi in vetro, plastica, alluminio e tetrapak) e indifferenziato per agevolare il corretto conferimento e differenziazione del rifiuto da parte dei cittadini. In particolare, per limitare i conferimenti non corretti, il cassonetto dell’indifferenziato è dotato di una calotta volumetrica di accesso di ridotte dimensioni (volumetria massima di 22 litri a sacchetto).“L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è quello di aumentare quantità e qualità della differenziata – dice il vicesindaco Stefano Abelini –. Con un piccolo sforzo quotidiano e con l’impegno di tutti possiamo arrivare a un reale miglioramento”.Per tutte le questioni legate alla 6Card è possibile contattare l’ufficio URP 0577/046677 int. 2. Per tutte le informazioni sui servizi di raccolta e per la guida alla raccolta differenziata: https://seitoscana.it/comuni/murlo.