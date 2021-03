Murlo, ''Spegniamo la Luce, non la fantasia'', iniziativa della biblioteca comunale per M’illumino di meno

A Murlo, in occasione della Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili “M’illumino di meno” lanciata da Caterpillar e Radio2 nel 2005, la biblioteca comunale in collaborazione con Straligut Teatro organizza venerdì 27 marzo alle ore 17.30 l’iniziativa “Spegniamo la luce, non la fantasia!”.Protagonista sarà il testo “Piccola guida per eco schiappe” (ed. Sinnos) e la giornata di Mister Ecoschiappa. Per ogni tema trattato, in maniera molto simpatica e coinvolgente, ci saranno gli approfondimenti del professor Coscienza che aiuterà a capire che gli sprechi non sono mai la situazione migliore e che vanno ridotti in maniera attenta e consapevole, e questo per fortuna alla fine del libro lo capirà anche Mister Ecoschiappa che si trasformerà in un Ecoeroe.“L’iniziativa della Biblioteca di Murlo – sottolinea il sindaco Davide Ricci – rappresenta un bel momento di riflessione su un tema sempre attuale quale il risparmio energetico e la coscienza del rispetto dell’ambiente e delle buone pratiche da seguire per vivere in modo sostenibile. Per la nostra amministrazione l’attenzione all’ambiente è una priorità che continueremo a seguire con grande attenzione perché il nostro territorio rappresenta un patrimonio di grande valore da preservare per le generazioni future. Per tutto questo ringraziamo la biblioteca comunale che ci offrirà un’occasione di riflessione importante."