Chiusa la Siena-Grosseto a Murlo per veicolo pesante in avaria

A causa di un veicolo pesante in avaria, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 223 “Di Paganico” all’altezza del km 53,500 nel comune di Murlo. Nel dettaglio, la strada in direzione Grosseto è chiusa dalla rotatoria di Orgia al km 57+700, e in direzione Siena istituita deviazione al km 51+200 allo svincolo di Fontazzi.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.