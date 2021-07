Le differenze in scena al Castello di Murlo con la nuova produzione di Motus

A Murlo sabato 3 luglio anteprima di “Blu Etrusco” con il debutto di “A diverso da B” di Motus

Questa sera, sabato 3 luglio alle 21:30, la suggestiva cornice del borgo del Castello di Murlo ospita “A≠B” (A diverso da B), nuova produzione della compagnia Motus, presentata in anteprima nazionale il 26 giugno a Parma, nel cartellone del Festival “Intersezioni – Incroci di arti performative”.Una performance di danza contemporanea energica, espressiva e a tratti ironica, che affronta il tema delle diversità, interrogandosi sui concetti di uguaglianza ed equità, per denunciare che troppo spesso, citando Orwell, “tutti sono uguali ma qualcuno è più uguale degli altri”.Lo spettacolo, con coreografie di Simona Cieri (assistente alla coreografia Martina Agricoli) e regia di Rosanna e Simona Cieri, utilizza il peculiare stile coreografico della Compagnia per sottolineare come invece le diversità costituiscano una ricchezza, da tutelare e valorizzare.“A≠B” è interpretato da Martina Agricoli, Paloma Biagioli, Filippo Di Crosta, Ilaria Fratantuono, Roberta Morello e Mattia Solano ed è realizzato come anteprima del Festival “Blu Etrusco”, ideato e organizzato dal Comune di Murlo in collaborazione con le associazioni e le attività produttive del territorio, sostenuto dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Siena, dall'Unione dei Comuni della Val di Merse e dalla Fondazione Musei Senesi.Lo spettacolo “A≠B”, prodotto con il sostegno della Regione Toscana, sarà preceduto da un incontro con il pubblico e, il giorno 1 Luglio, da un laboratorio dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, realizzato in collaborazione con il Comune di Murlo, il circolo Arci di Vescovado di Murlo e la biblioteca comunale.Gli eventi sono realizzati nell’ambito del progetto A-LIKE, dedicato alla realizzazione di una campagna nazionale di sensibilizzazione contro tutte le forme di discriminazione, sostenuta con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid19.Per informazioni è possibile contattare il numero 0577814099 oppure inviare una mail a turismo@comune.murlo.siena.it