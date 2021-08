A Murlo torna il Villaggio della Birra, festival internazionale dei piccoli birrifici

Il Villaggio della Birra celebra la sua quindicesima edizione a Murlo dal 3 al 5 settembre. Una festa per tanti, o meglio, per tutti. Il Villaggio è da sempre "abitato" e "vissuto" non solo dagli appassionati che hanno fatto di questo evento un appuntamento irrinunciabile, ma anche dalle loro famiglie e da tutti coloro che attratti dalla vetrina internazionale dei produttori, dalla ricchissima offerta del cibo e dalla bellezza dei luoghi non hanno mai mancato di fornire la loro sempre numerosissima e apprezzatissima presenza.Nato nel 2006 con la volontà di mettere a confronto, in un posto "speciale" e (provocatoriamente) al centro della terra del vino, le produzioni birrarie di due paesi, il Belgio e l'Italia, emblema della tradizione secolare il primo, una delle espressioni più importanti della "rinascita" della birra artigianale in Europa il secondo, dal 2013 diventa "Internazionale".I birrifici, con i birrai presenti, che troverete a questa edizione:BAD - Birrificio Agricolo La Diana di Siena.Birrificio L'Olmaia di Montepulciano (SI)Brasseria della Fonte di Pienza (SI)Lieviteria di Castellana Grotte (BA)Bonavena Brewing di Faicchio (BN)Birrificio Busa dei Briganti m di PadovaCantina Errante di Barberino Val d'Elsa (FI)Chianti Brew Fighters di Radda in Chianti (SI)Brasserie de Blaugies di BlaugiesBrasserie de Cazeau di TempleuveBrouwerij Den Hopperd di WestmeerbeekDe Dochter van de Korenaar di Baarle-Hertog't Hofbrouwerijke di BeerzelHof ten Dormaal TildonkBrouwerij De Ranke di DottigniesIn più avremo un De Dolle Brouwers 's corner con quattro birre in fusto direttamente da EsenBrouwerij Kees di MiddelburgBrouwerij Frontaal di BredaLervig di StavangerLa Pirata di Súria BarcellonaIl Villaggio si svolgerà in questo angolo etrusco della provincia senese proprio nella vallata prima di arrivare al Castello di Murlo. Sarà il destino a riportare la birra da coloro che pare già bevessero delle bevande fermentate a base di farro circa 2.600 anni fa. Sarà questo “patrimonio genetico” a far ripartire con nuova linfa il Villaggio della Birra, dopo quasi due anni dall’inizio della pandemia.OrariVenerdi 18-01 | Sabato 12-01 | Domenica 12-23.Come funzionaSia per le birre che per il cibo saranno usati gettoni al costo di 1,50 euro. A seconda della birra o del piatto scelto corrisponderanno i rispettivi gettoni. La birra verrà servita in bicchieri monouso biodegradabile nel formato 20cl.Gli appuntamentiLaboratori con Lorenzo Dabove, eventi musicali, concorso Homebrewers Mo.Bi. tra gli eventi in evidenza. Sul sito web www.villaggiodellabirra.com il programma dettagliato.Restrizioni anti Covid per eventi da Decreto Ministeriale"Stiamo ancora aspettando - spiegano gli organizzatori - le disposizioni delle autorità competenti locali. Ad oggi anche per eventi fieristici è consentito l'ingresso solo con il Green pass o a chi ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico con tampone (valido 48h).- Evitare assembramenti rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza di 1-1,5 m tra persone- Indossare la mascherina (nei casi in cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza)- Igienizzarsi le mani quando serve- Non siamo stati autorizzati a servire birre in bicchieri di vetro, non potendo garantire una perfetta sanificazione- Non è stato possibile organizzare un'area - ritenuta a norma - per il campeggio.Vi terremo costantemente aggiornati sul nostro sito web e sui nostri canali social".Villaggio della Birra © è un evento organizzato dal Comitato Villaggio della Birra con il Patrocinio del comune di MurloFacebook: www.facebook.com/villaggiodellabirra Instagram: www.instagram.com/villaggiodellabirra