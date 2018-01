Murlo: ogni mercoledì il ricevimento del sindaco Fabiola Parenti è a Vescovado e a Casciano

Nuova opportunità per parlare con il sindaco

Agevolare l’incontro e il dialogo con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della cittadinanza. E’ questa la filosofia che ha spinto il sindaco di Murlo Fabiola Parenti ad inaugurare un nuovo sistema di ricevimento al pubblico. Ogni mercoledì i cittadini, senza bisogno di appuntamento, possono dialogare con il sindaco sia nell’ufficio di Vescovado di Murlo (dove ha sede il palazzo comunale) sia a Casciano di Murlo dove il primo cittadino si sposta per ascoltare le richieste di tutti coloro che, per vari motivi, sono impossibilitati ad arrivare a Vescovado. Il ricevimento a Casciano è possibile grazie al recupero dell’immobile che prima era occupato dalla locale sezione Usl e che adesso ospita un piccolo ufficio (vedi foto) nel quale i cittadini possono recarsi di mercoledì mattina o pomeriggio a settimane alterne.“Abbiamo pensato di mettere in atto questa iniziativa – sottolinea il sindaco di Murlo Fabiola Parenti – per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Il nostro territorio, come del resto tutto il Paese, vede una fetta significativa di popolazione sopra i 65 anni che per vari motivi può avere difficoltà a raggiungere l’ufficio di Vescovado e per questo pensiamo che l’ufficio che abbiamo ricavato a Casciano sia un segnale importante di attenzione e siamo soddisfatti di vedere che il servizio si sta dimostrando apprezzato dagli abitanti del Comune.”Dall’inizio del ricevimento a Casciano di Murlo il primo cittadino ha incontrato molte persone che hanno approfittato della nuova occasione. Il ricevimento al pubblico è previsto ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.