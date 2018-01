Poliziotto libero dal servizio nota movimenti sospetti: denunciati due spacciatori

Stava rincasando intorno alle dieci di sera, a Vescovado di Murlo, quando ha notato un’Audi A3 aggirarsi in modo sospetto tra le abitazioni.Un poliziotto della Squadra Mobile della questura di Siena, libero dal servizio, ha subito intuito che c’era qualcosa di strano nel comportamento della persona alla guida e, tramite la Sala Operativa, ha chiamato altri colleghi della questura, anche loro abitanti nella stessa località, per organizzare un controllo.I tre, dopo che l’auto è stata parcheggiata in una piazza, si sono appostati senza farsi vedere, richiedendo anche l’intervento della pattuglia dei carabinieri in ausilio. Così, hanno aspettato il momento buono per intervenire, tanto si erano convinti che quell’auto condotta da un uomo non fosse lì per caso. E l’intuito ha dato loro ragione: dopo circa un’ora un’altra autovettura con un giovane alla guida è sopraggiunta nel luogo dell’appuntamento.A quel punto è scattato il blitz e i due, poi identificati per rumeni di 21 e 28 anni, appena si sono resi conto dell’intervento della Polizia hanno cercato di disfarsi di alcuni plichi gettandoli tra una siepe lì vicina.Una volta bloccati e recuperate le buste, i poliziotti hanno verificato che al loro interno erano nascoste alcune dosi di stupefacente pronte per essere vendute.La droga, complessivamente circa 180 grammi di marijuana e altro materiale per il confezionamento delle dosi, sono stati sequestrati e i due stranieri, con qualche precedente dello stesso tipo a carico, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.