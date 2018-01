Murlo: il consiglio comunale approva il bilancio di previsione

Opere pubbliche, investimenti sul territorio, cultura e sociale; sono questi i pilastri del bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale del Comune di Murlo. Sul fronte degli investimenti l’obiettivo è quello di offrire nuove opportunità al territorio e ai cittadini. A questo proposito un ruolo di grande importanza è ricoperto dalla realizzazione di opere pubbliche pensate per avere un grande impatto nella vita quotidiana. Tra gli interventi più significativi sono annoverati gli investimenti in edilizia scolastica per 1 milione e 800 mila euro, la metanizzazione delle frazioni (l’inizio è previsto dalle miniere per poi proseguire con Poggio Brucoli e Santo Stefano), la realizzazione del Centro Diurno per Anziani a Vescovado, interventi sulla viabilità e sulle strade comunali, la realizzazione di un nuovo parcheggio a Vescovado, la riqualificazione dei centri storici, la realizzazione di percorsi pedonale nel tratto Casciano/Canavoa e il rifacimento del percorso alle ex miniere carbonifere (Miniere/La Befa) grazie a 140 mila euro di risorse della Regione Toscana. Altro aspetto importante che riguarderà i futuri investimenti nel territorio di Murlo riguarda il capitolo delle manutenzioni e della sicurezza stradale e del territorio. A questo proposito sono previste installazioni di limitatori di velocità in varie aree dei maggiori centri abitati nonché la realizzazione di un sistema di videosorveglianza comprendente tutto il territorio dell’Unione dei Comuni della Val di Merse per un valore di oltre 80 mila euro.Oltre agli investimenti in opere pubbliche e manutenzioni il documento economico/finanziario approvato pone particolare attenzione all’aspetto del sociale. A questo scopo tutte le tariffe dei servizi a domanda nonchè le tassazioni varie come IRPEF o IMU sono confermate e congelate ai valori del 2007. Oltre a questo tutte le famiglie con figli in età prescolastica potranno contare anche su una riduzione della retta dell’asilo in base all’ISEE familiare.Altro capitolo importante è, ovviamente, quello della cultura dove è confermata la forte azione di promozione del territorio avviata dall’Amministrazione Comunale e mirata a consolidare “l’identità di Murlo”. Per questo proseguiranno sia gli investimenti sul festival Blu Etrusco, che vedrà ampliare i contenuti e le aree di interesse coinvolte sia gli investimenti al richiamo culturale legato alla presenza degli Etruschi con particolare attenzione al Museo sia investimenti per il sostegno dell’identità agricola del Comune con la creazione di prodotti a origine certificata di Murlo come ad esempio la Fagiola di Venanzio“Siamo molto soddisfatti del bilancio che abbiamo approvato – sottolinea il sindaco di Murlo Fabiola Parenti – perché rispecchia la volontà dell’amministrazione di guardare al futuro della nostra città con fiducia offrendo nuove opportunità ai cittadini senza però dimenticarci delle situazioni di difficoltà che anche nel nostro territorio esistono e che potranno trovare nuove risposte alle proprie esigenze. Siamo convinti che la nostra città abbia un grande potenziale che ancora deve essere espresso e pensiamo che le future azioni che ci vedranno protagonisti ci permetteranno uno sviluppo sia in ambito turistico sia residenziale. Il documento economico/finanziario che abbiamo approvato rappresenta, quindi, un tassello fondamentale per la crescita del nostro territorio e per questo ringraziamo tutti gli uffici comunali che hanno lavorato duramente alla stesura del bilancio.”