Murlo: Il patrimonio archeologico della città presentato al Museo Nazionale di Villa Giulia

Il Museo Etrusco di Murlo Antiquarium di Poggio Civitate sarà protagonista nei saloni del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per il ciclo di conferenze “Storie di Persone e di Musei”. La partecipazione all’iniziativa, che si svolgerà domani (venerdì 23 marzo) alle ore 17.30, è completamente gratuita e i partecipanti avranno la possibilità anche di visitare il museo di Villa Giulia. Il compito di presentare il patrimonio archeologico conservato nei saloni del Museo di Murlo sarà affidato ai relatori della conferenza ovvero il sindaco Fabiola Parenti e dal Direttore scientifico Giuseppe M.Della Fina e la curatrice Elisa Ghinassi.“Per la nostra città – dichiara il sindaco di Murlo Fabiola Parenti – presentare il nostro patrimonio archeologico in un luogo suggestivo come il Museo Etrusco Nazionale di Villa Giulia è una grande opportunità che siamo felici di cogliere. Il legame del nostro territorio con le radici storiche che lo hanno fondato è indissolubile e per questo continueremo a intraprendere azioni che permettano di valorizzare il nostro patrimonio archeologico facendolo conoscere ad un pubblico più vasto possibile. Come amministrazione ringraziamo il Museo di Villa Giulia per ospitarci nella serie di conferenze dedicate alla conoscenza dei musei italiani e, naturalmente, il direttore scientifico Giuseppe M.Della Fina e la curatrice Elisa Ghinassi.”