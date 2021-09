Nobile Contrada dell'Aquila: il programma della Festa Titolare 2021

Festa Titolare in onore del Santissimo Nome di Maria

10-12 settembre 2021

Da venerdì 10 a domenica 12 settembre si svolgerà la Festa Titolare della Nobile Contrada dell'Aquila. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore del Santissimo Nome di Maria.Ore 18.30: Santa messa in suffragio dei Contradaioli defunti nella chiesa della Santissima Annunziataore 11.00: Omaggio ai Contradaioli defunti, presso i cimiteri cittadiniore 16.30: Giro del rione effettuato dalla Comparsa dei bambiniore 17.30: Battesimo Contradaioloore 18.15: Cerimonia dei ''Sedicenni'' e dei ''Diplomati''ore 19.00: Cerimonie di consegna delle borse di studio ''Nonno Alto'' e ''Roberto Ricci''ore 19.45: Ricevimento della Signoria in via di Città, presso l'angolo di via delle Campaneore 20.00: Solenne mattutino celebrato alla Santissima Annunziataore 20.30: Cena all'interno degli Orti del Verchione (prenotazioni presso il Circolo Il Rostro)ore 8.45: Partenza della Comparsa per le onoranze alle Consorelle alleate e amicheore 13.15: Rientro della Comparsa in Contrada da piazza Tolomeiore 13.45: Pranzo per i monturati della Comparsa presso il Circolo Il Rostroore 15.45: Ritrovo di tutti i Contradaioli in piazza San Domenico e rientro della Comparsa in Contradaore 20.00: "Maria Mater Gratiae'' nell'Oratorio della Contradaore 20.30 Cena del Giro (prenotazioni presso il Circolo Il Rostro)