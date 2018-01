• Sabato 20 Gennaio, presso i locali della Società Il Rostro, vi aspettiamo per una bella serata in cui il Presidente, Gabri, Sunto e il Gota saranno in cucina.Come sempre, è possibile prenotarsi per la cena segnandosi entro le 24 del giorno precedente nell’apposito cartello di Società oppure sul sito, tramite prenotazione online.

NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA

Stemma giallo dorato con un'aquila bicipite imperiale nera coronata di antico, recante negli artigli scettro, spada e globo Imperiale, caricata di un sole radioso d'oro recante le iniziali U.I (Umberto I) in azzurro.

Giallo oro listato di nero e turchinoDell'Aquila il rostro, l'ugna e l'ala - Unguibus et RostrisLa Contrada si fregia del titolo di "Nobile" per concessione di Carlo V d'Asburgo per la magnifica accoglienza in occasione della sua visita a Siena nel 1536CombattivitàSan Pietro in Castelvecchio, Casato di Sopra, Aldobrandino del MancinoNotaiTerzo di CittàCasato di Sotto 82-88"Il Rostro"Santissimo Nome di Maria12 settembreChiesa di San Giovanni Battista (Casato di Sotto), già della Congregazione dei tredicini, progettata da Flaminio del Turco e concessa alla Contrada dalla Curia nel 1788opera dello scultore Bruno Buracchini (1963), si trova in Piazza Postierla. Sul basamento è il motto "Unguis et Rostris".Civetta, DragoPanteraL'Aquila, La Valletta (Malta)243 luglio 1992 - Andrea de Gortes detto Aceto su Galleggiante