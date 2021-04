Contrada dell'Aquila, notizie e prossimi appuntamenti

Circolo il Rostro 0577 44749

Da lunedì 3 maggio la commissione gioventù invita i piccoli e giovani aquilini a partecipare ai corsi per Alfieri e Tamburini che si terranno tutti i lunedì e i giovedì (salvo maltempo) dalle ore 18.00 alle ore 19.00 con ritrovo alle ore 17.45 presso l'economato di Contrada.I partecipanti dovranno seguire un protocollo di sicurezza atto a rispettare le normative vigenti. Confermare la propria adesione con messaggio whatsapp al presidente della commissione gioventù.Per preservare e protrarre una tradizione cara alla civiltà contradaiola, la Nobile Contrada dell’Aquila indice un concorso, rivolto ad artisti, designer, architetti, etc., aquilini e non, per la progettazione di una pista dei barberi, che sarà collocata nell’Orto del Verchione e dedicata alla memoria di Arturo Pratelli. Attenendosi a quanto precisato nel bando pubblicato sul sito web www.contradadellaquila.com , le proposte dovranno essere presentate entro il prossimo 16 maggio, per essere sottoposte alla valutazione di una commissione che designerà il vincitore, al quale andrà un simbolico premio di cinquecento euro, messo a disposizione dalla famiglia Pratelli. Il progetto sarà poi realizzato da Gino Emili, aquilino e artigiano ornatista, così da poter inaugurare la pista dei barberi nel corso della prossima estate.Così come hanno fatto altre Consorelle, anche l’Aquila provvederà dunque ad allestire in uno spazio significativo del proprio territorio una pista dei barberi, distinguendosi tuttavia perché questa iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio - detto “Orto d’Artista” - che mira ad arredare l’area verde in prossimità del Vicolo del Verchione con interventi d’arte contemporanea. Un progetto avviato lo scorso anno con il Sole realizzato dalla milanese Alice Ronchi, e che adesso prosegue con un’opera destinata peraltro a conservare la memoria di un giovane contradaiolo che ci ha lasciato troppo presto.