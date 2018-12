Atto vandalico alla fontanina del Bruco: l'autore si presenta dai Carabinieri

L'autore dell'ultimo atto vandalico alla fontanina della Contrada del Bruco ai Ferri di San Francesco si è presentato spontaneamente, nella tarda serata di ieri, domenica 16 dicembre, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di viale Bracci.Si tratta di uno studente straniero che sarebbe stato ubriaco al momento in cui ha danneggiato la statua di Barbicone rompendone la spada che poi aveva rimesso spezzata sulla mano della statua stessa. Secondo quanto si apprende, il vandalo si sarebbe detto disposto a risarcire il danno.L'atto vandalico alla statua in bronzo, che riproduce Francesco d'Agnolo detto Barbicone, realizzata dal 1978 da Angelo Enrico Canevari, si era verificato nel tardo pomeriggio di sabato 15, quando già faceva buio. Già l'anno scorso la spada era stata asportata, mentre nello scorso mese di luglio il gladio era stato invece spezzato.Sulle tracce dell'autore del gesto si erano subito messi i Carabinieri e la Polizia municipale che hanno centrato le indagini visionando prima di tutto le telecamere nella zona, soprattutto quella installata sul posto dopo il primo atto vandalico su autorizzazione del Comune di Siena. Sentendosi probabilmente braccato o forse in colpa per il gesto, il giovane si è poi presentato ai Carabinieri confessando la sua azione.

GUARDA ANCHE



NOBILE CONTRADA DEL BRUCO

Stemma d'oro con un bruco al naturale passante su un ramoscello di rosa fogliato di verde, coronato alla granducale; il capo dello stemma è formato da una croce sabauda inquartata di argento e rosso

Giallo e verde listati di turchino: Nella pugna sii altera nobile contrada dalla gente fieraLa Contrada si fregia del titolo di "Nobile" per aver posto il Monte del Popolo al potere nella sommossa capeggiata da Francesco d'Agnolo detto Barbicone (1371) e per il valore delle sue milizie nello scontro alla Croce del Travaglio contro Carlo IV di Boemia (1369)IndustriositàSan Pietro a Ovile di Sotto:SetaioliTerzo di CamolliaVia del Comune, 44"L'Alba"Visitazione di Maria Vergine2 luglioOratorio del Santissimo nome di Gesù costruito nel 1680 in via del Comuneantica fonte di San Francesco restaurata ad opera dello scultore Lorenzo Borgogni (1978), è situata di fronte al Vicolo degli Orbachi; ne fa parte una scultura di Angelo Canevari che ritrae Barbicone, il leggendario capopopolo del BrucoIstrice, Nicchio, Torrenessunaper la Contrada 42 - per il Comune 3716 agosto 2008 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Elisir Logudoro