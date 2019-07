Nobile Contrada del Bruco: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore della Visitazione di Maria Santissima

6 - 7 luglio 2019



Sabato 6 e domenica 7 luglio si svolgerà la Festa Titolare della Nobile Contrada del Bruco. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore della Visitazione di Maria Santissima.



Sabato 6 luglio

Ore 10.30 Omaggio ai defunti del Cimitero del Laterino

Ore 11.30 Omaggio ai defunti del Cimitero della Misericordia

Ore 16.30 Cerimonia dell'Iniziazione per il giovani di 16 anni

Ore 17.30 Battesimo Contradaiolo

Ore 18.30 La comparsa sfilerà nel rione con omaggio alla chiesa della Beata savini Petrilli, alla basilica di San francesco e alla chiesa di San Donato

Ore 19.30 Ricevimento della Signoria in piazza Salimbeni

Ore 20.00 Solenne Mattutino nell'oratorio della Contrada

Ore 20.30 Cena nei giardini della Contrada; nel corso della serata ''Palio dei Cittini'' E vari stand gastronomici



Domenica 7 luglio

Ore 8.00 Onoranza alle Contrade consorelle

Ore 10.30 Messa solenne nell'oratorio

Ore 12.30 Rientro della comparsa

Ore 15.30 Onoranza alle Contrade consorelle

Ore 19.00 Ritrovo dei contradaioli in Piazza del Campo e rientro in Contrada

Ore 20.30 Cena del Giro nei giardini



I festeggiamenti continueranno nei giardini della Contrada con l'edizione numero 46 del Ba'o Bello Chef dal 9 al 19 luglio con arte culinaria tradizionale, degustazione vini, musice e divertimenti per soci e famiglia. In contemporanea si svolgerà presso il museo della Contrada, la mostra "Memorabilia" con l'esposizione "Igino Gottardi, una vita raccontata dall'arte'' curata da Francesco Tiravelli e giunta ormai alla IX edizione.