Nobile Contrada del Bruco: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Nobile Contrada del Bruco si è tenuto ieri, sabato 6 luglio alle 17.30, il Battesimo Contradaiolo. Precedentemente, alle 16.30, si è svolta la cerimonia dell'Iniziazione per il giovani di 16 anni.Di seguito l'elenco dei 61 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore della Visitazione di Maria Santissima.ARDIZZON GIULIOARDIZZON RICCARDOBAZZOTTI PIETROBENEDETTI MAURABETTINI TOMMASOBOLDI SABRINABONASSOLI PIETROBONICALZI FRANCESCACANNE GIORGIACANNE VITTORIACARDIA ANDREACARUSO ALESSANDROCHIODINI FRANCESCACINI MAIACITERNESI ROBERTACOSTANTINI TERESACOSTANZO NEDACOSTANZO SOPHIEDE CAROLIS NORMADE VITO BIANCADEGL'INNOCENTI IRENEDI FINA FLAVIODRIMACO ALANFANTONI LUCASFARRIS FRANCESCOFERRARA EMMAFIORUCCI LEONARDOGHIORI LUDOVICAGIANNETTI ASIAHERMANN PIETROLAROSA GIULIALOTTI ASCANIOMAFFEI LORENZOMALVENTI ALESSIOMASSARI FILIPPOMAZZAFERA TOMMASOMIGLIORINI DIEGOMIGLIORINI VIOLAMILESI ALESSANDRAMUTI LUNAMUZZI MARIA SOLENONNI CELLI GIOVANNIORABONA ILENIAORENGO LUCAORENGO MARGHERITAPAOLINI MATILDEPERICCIOLI ALESSANDROPETRI EDOARDOPETRI LORENZOPISTOLESI LORENZOPITZERI ALICERICCUCCI LUCILLARINA DESIREESANTORO ARIANNASAPUTO MEGHANSAPUTO MILEYSCHIRRU LORENZOSOUSANE ALIURGELLI BERNARDO MARIAURGELLI MARIA VITTORIAVASARIN STEFANIAI 32 giovani 16enni iniziati della Nobile Contrada del BrucoMargherita BarbantiAngelo BarucciAlessandro BazzottiPietro BazzottiAlessio BellocciJacopo BorriBernardo CarboniGabriele CeccantiAmelia CiacciBiancamaria CostantiniIrene Degl'innocentiFrancesca DreassiVittoria FigusSara GiovaniAlessia MaccariArturo MagiGiulia ManganelliPietro MariottiniSamuele MircioDario NasoniYuri NeriLorenzo PistolesiFrancesco ProvvediSara RadiceFrancesco RicciCarlo RugiAlba RuscittiFlavio SaburriGiorgia ScarpiniFederico SeccianiPaola TurchiSebastiano Zunino

NOBILE CONTRADA DEL BRUCO

Stemma d'oro con un bruco al naturale passante su un ramoscello di rosa fogliato di verde, coronato alla granducale; il capo dello stemma è formato da una croce sabauda inquartata di argento e rosso

Giallo e verde listati di turchino: Nella pugna sii altera nobile contrada dalla gente fieraLa Contrada si fregia del titolo di "Nobile" per aver posto il Monte del Popolo al potere nella sommossa capeggiata da Francesco d'Agnolo detto Barbicone (1371) e per il valore delle sue milizie nello scontro alla Croce del Travaglio contro Carlo IV di Boemia (1369)IndustriositàSan Pietro a Ovile di Sotto:SetaioliTerzo di CamolliaVia del Comune, 44"L'Alba"Visitazione di Maria Vergine2 luglioOratorio del Santissimo nome di Gesù costruito nel 1680 in via del Comuneantica fonte di San Francesco restaurata ad opera dello scultore Lorenzo Borgogni (1978), è situata di fronte al Vicolo degli Orbachi; ne fa parte una scultura di Angelo Canevari che ritrae Barbicone, il leggendario capopopolo del BrucoIstrice, Nicchio, Torrenessunaper la Contrada 42 - per il Comune 3716 agosto 2008 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Elisir Logudoro