Nobile Contrada del Bruco: il programma della Festa Titolare 2021

Sabato 3 luglio si svolgerà la Festa Titolare della Nobile Contrada del Bruco. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore della Visitazione di Maria Santissima.ore 09.30 Omaggio ai defunti del Cimitero dell’Osservanzaore 10.30 Omaggio ai defunti del Cimitero del Laterinoore 11.00 Omaggio ai defunti del Cimitero della Misericordiaore 16.30 Cerimonia dell’Iniziazione per i giovani di 16 anniore 17.30 Battesimo Contradaiolo alla fontanina nei giardini di Contradaore 19.30 Ricevimento della Signoria all’Arco dei Rossiore 20.00 Solenne Mattutino nei giardini della Contradaore 21.00 Cena nei giardini della Contrada.

NOBILE CONTRADA DEL BRUCO

Stemma d'oro con un bruco al naturale passante su un ramoscello di rosa fogliato di verde, coronato alla granducale; il capo dello stemma è formato da una croce sabauda inquartata di argento e rosso

Giallo e verde listati di turchino: Nella pugna sii altera nobile contrada dalla gente fieraLa Contrada si fregia del titolo di "Nobile" per aver posto il Monte del Popolo al potere nella sommossa capeggiata da Francesco d'Agnolo detto Barbicone (1371) e per il valore delle sue milizie nello scontro alla Croce del Travaglio contro Carlo IV di Boemia (1369)IndustriositàSan Pietro a Ovile di Sotto:SetaioliTerzo di CamolliaVia del Comune, 44"L'Alba"Visitazione di Maria Vergine2 luglioOratorio del Santissimo nome di Gesù costruito nel 1680 in via del Comuneantica fonte di San Francesco restaurata ad opera dello scultore Lorenzo Borgogni (1978), è situata di fronte al Vicolo degli Orbachi; ne fa parte una scultura di Angelo Canevari che ritrae Barbicone, il leggendario capopopolo del BrucoIstrice, Nicchio, Torrenessunaper la Contrada 42 - per il Comune 3716 agosto 2008 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Elisir Logudoro