Contrada del Bruco, i prossimi appuntamenti

• Venerdì 12 Gennaio Cena di premiazione della X edizione del Torneo di Tennis fra Contrade “Stefano Landi”. Per le prenotazioni segnarsi nel cartello in bacheca o inviando una mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. entro le ore 12:00 di giovedì 11 Gennaio. Per Soci e famiglia• Mercoledì 17 gennaio alle ore 19,20 si terrà la Benedizione della Stalla con un brindisi al termine, a seguire cena in Società. Tessere in vendita da domani fino alle ore 13,00 di Martedì 16 Gennaio, presso la Tabaccheria Pisani e l’Edicola Boldrini oppure chiamando Nilo Valenti (cellulare 391 7536335).• Venerdì 19 Gennaio “80' Febbre”. Per le prenotazioni scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. dal 9/01 al 17/01 ore 20:00. La vendita delle tessere avverrà il 17 e il 18 Gennaio in Società dalle ore 21.30 fino alle 00:00. Per Soci e famiglia.