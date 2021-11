Contrada del Bruco, notizie e prossimi appuntamenti

Società l'Alba 0577 286021

• La Nobil Contrada del Bruco e l’Ordine degli Ingegneri di Siena indicono un concorso, riservato ai giovani brucaioli, per N°1 borsa di studio intitolata a Claudio Bargagli appassionato contradaiolo e consigliere dell’Ordine degli Ingegneri di Siena. La domanda è scaricabile dal sito della Contrada e dovrà essere inoltrata alla Segreteria della Contrada tramite posta o e-mail entro e non oltre il giorno 30-11-2021; in caso di invio cartaceo indirizzare a Nobil Contrada del Bruco – Via del Comune N°44 Siena; in caso di invio mail allegare la domanda in formato pdf ed inviare a segreteria@nobilcontradadelbruco.it ; Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.nobilcontradadelbruco.it