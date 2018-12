E' Alessandro Maggi il nuovo capitano della Chiocciola

Si è svolta ieri sera, martedì 18 dicembre, l'assemblea della Contrada della Chiocciola per l'elezione del nuovo capitano per il prossimo biennio. Con il 60% dei voti è stato eletto Alessandro Maggi, mangino vittorioso nel Palio del 16 agosto 1999 con il capitano Massimo Lotti quando la Contrada di San Marco vinse con Massimo Coghe detto Massimino II su Votta Votta.Maggi succede a Claudio Villani che è rimasto in carica per tre mandati successivi con il primo Palio disputato da capitano il 16 agosto 2013. I mangini saranno Filippo Giorgi e Marco Lotti. Massimo Pianigiani è stato invece votato come mangino del popolo.