Contrada della Chiocciola: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore dei Santi Pietro e Paolo

23 giugno - 1 luglio 2019



Da domenica 23 giugno a lunedì 1 luglio si svolgerà la Festa Titolare della Contrada della Chiocciola. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore dei Santi Pietro e Paolo.ore 8:45 Santa Messa nell'Oratorio in ricordo dei Chiocciolini defuntiore 9:30 Omaggio della Comparsa ai cimiteri cittadiniore 16:30 XLI Cronoscalata "Elveno Petreni"ore 20:00 Festa nel Rione, osteria, braciere, stands enogastronomici e pista dei barberiore 19:00 Piazzale Biringucci: presentazione pubblicazione "Porta San Marco e dintorni: l'evoluzione storica dalle fortificazioni al belvedere"ore 17:30 Battesimo Contradaioloore 18:45 Presentazione alla Contrada dei Giovani Chioccioliniore 20:00 Ricevimento della Signoria all'Arco di Santa Luciaore 20:15 Solenne Mattutino nell'Oratorio della ContradaA seguire cena nel Rione (con tessera o abbonamento) e giochi per i piccoli in Piazzettaore 7:30 Partenza della Comparsa per il Giro di onoranze alle Consorelleore 9:00 Santa Messa nell'Oratorio della Contradaore 14:30 Partenza della Comparsa per il proseguimento del Giroore 16:15 Ritrovo dei Piccoli Chiocciolini ai Cancelli della Contrada per l'omaggio del Cero in Provenzanoore 17:00 Incontro del Popolo con la Comparsa in Piazza Salimbeni per il Corteo verso la Basilica di Provenzanoore 20:00 Rientro nel Rione del Popolo e della Comparsa con partenza del Corteo dall'Entroneore 21:00 Cena nel Rione (con tessera o abbonamento)ore 21:00 Cena della Prova Generale (con tessera numerata)Le tessere delle cene sono disponibili presso la Cancelleria della Contrada