Contrada della Chiocciola: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Contrada della Chiocciola si è tenuto oggi, venerdì 28 giugno alle 17.30, il Battesimo Contradaiolo.Di seguito l'elenco dei 69 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore dei Santi Pietro e Paolo.1 DE MARCO GABRIELE2 DE MARCO SOFIA3 VALACCHI SEBASTIANO4 BALDI DARIO5 CARINI LAILA6 RUGGERI DUCCIO7 CAPASSO ARMANDO8 ACHILLI FRANCESCO9 GRANDI MARTINA10 RESTI EMMA11 MASSA MARGHERITA12 GALLUZZI BIANCA13 BATTI BRENDA14 PERUZZI ANDREA15 RIZZI AURORA16 ODOBASHI ELISABETTA17 SEMBOLONI DILETTA18 DESII RICCARDO19 SOLDI CLARA20 SOLDI ISABEL21 RASOINI PIERO22 RASOINI ADELE23 VANNINI NICCOLO'24 FIORAI SANTI FILIPPO25 GIACCHI LEO26 VOLPI LORENZO27 CARRAI MARGHERITA28 CALZONI FIORA29 PIANIGIANI MATILDE30 TRECCI ALESSANDRO31 ROSI JACOPO32 OSMAN MATILDE33 TOZZI EDOARDO34 PICCA BERNARDO35 PINASSI MARCELLI MARCO36 DEL GIUDICE SAMUELE37 MUNALLI ADELE38 VILLANI ACHILLE39 GRANATO SIMONE40 VANNETTI SILVIA41 MANETTI PIETRO42 BERTINI SIMONE43 ALFANO ANGELO44 TERZUOLI GIOVANNI45 CATTANEO FRANCESCO46 FUMAGALLI GIULIA47 FUMAGALLI CLAUDIO48 BARTOLINI DAVIDE49 COCCO TOMMASO50 RADI CELESTE51 NGAYO DIFFO GABRIEL KEVYN52 CAPRESI AZZURRA53 CAPRESI ASIA54 DE FENZA MARCO55 DE FENZA STELLA56 BARONI BIANCA57 FIORINO ELISA58 CINI ALESSANDRA59 RESCIGNO ANTONIO60 CAMARDA ALICE61 GRAZIOSI FRANCESCA62 SANNA ALESSIA63 GONZALEZ LLORENTE PEREZ DAYANA64 MANGANARO NOEMI65 TESTA VITTORIO66 GALLI BARBARA67 GRAZIOSI MARINELLA69 ZUCCA EMILIOSuccessivamente, alle 18.45, si è svolta la presentazione alla Contrada di 38 Giovani Chiocciolini:1. ANGELI ANDREA ROBERTO2. BADII EDOARDO3. BANFI CESARE4. BARLUCCHI MARCO5. BARONI DUCCIO6. BIANCIARDI COSTANZA7. BIONDOLILLO VITTORIA8. BONUCCI VIRGINIA9. BONUCCI LORENZO10. BRUNELLI GABRIELE11. BRUNI ELEONORA12. CERRETINI SEBASTIAN ISMAEL13. CIPRIANI VIOLA NINA14. CONTIGIANI VALERIO15. CORBINI GIADA16. CORSINI SOFIA17. DEL GIOVANE LISA18. DI GIULIO GIOVANNI19. FACINCANI LEONARDO20. GALLETTI GIULIA21. GIGLIONI BIANCA22. LAGHI GIACOMO24. LONGO DONATO25. MAGGIORELLI LORENZO MARIA26. MAGNELLI ELENA27. MARIOTTI MARTINA28. MARONI SARA29. MECATTINI GAIA30. MINI GIOVANNI31. MOGGI LINDA32. PANICO ALESSIA33. PEPI MATTEO34. PERICCIOLI ALICE35. PORCELLOTTI GIADA36. ROSATI FILIPPO37. TORTELLI CHIARA38. ZAMPONE LEONARDO