VenerdÃ¬, 28 giugno 2019
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PALIO E CONTRADE - CHIOCCIOLA

Contrada della Chiocciola: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

VenerdÃ¬ 28 Giugno 2019 19:40 foto Â© Pirastru
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00In occasione della Festa Titolare della Contrada della Chiocciola si Ã¨ tenuto oggi, venerdÃ¬ 28 giugno alle 17.30, il Battesimo Contradaiolo.

Di seguito l'elenco dei 69 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore dei Santi Pietro e Paolo.

1 DE MARCO GABRIELE
2 DE MARCO SOFIA
3 VALACCHI SEBASTIANO
4 BALDI DARIO
5 CARINI LAILA
6 RUGGERI DUCCIO
7 CAPASSO ARMANDO
8 ACHILLI FRANCESCO
9 GRANDI MARTINA
10 RESTI EMMA
11 MASSA MARGHERITA
12 GALLUZZI BIANCA
13 BATTI BRENDA
14 PERUZZI ANDREA
15 RIZZI AURORA
16 ODOBASHI ELISABETTA
17 SEMBOLONI DILETTA
18 DESII RICCARDO
19 SOLDI CLARA
20 SOLDI ISABEL
21 RASOINI PIERO
22 RASOINI ADELE
23 VANNINI NICCOLO'
24 FIORAI SANTI FILIPPO
25 GIACCHI LEO
26 VOLPI LORENZO
27 CARRAI MARGHERITA
28 CALZONI FIORA
29 PIANIGIANI MATILDE
30 TRECCI ALESSANDRO
31 ROSI JACOPO
32 OSMAN MATILDE
33 TOZZI EDOARDO
34 PICCA BERNARDO
35 PINASSI MARCELLI MARCO
36 DEL GIUDICE SAMUELE
37 MUNALLI ADELE
38 VILLANI ACHILLE
39 GRANATO SIMONE
40 VANNETTI SILVIA
41 MANETTI PIETRO
42 BERTINI SIMONE
43 ALFANO ANGELO
44 TERZUOLI GIOVANNI
45 CATTANEO FRANCESCO
46 FUMAGALLI GIULIA
47 FUMAGALLI CLAUDIO
48 BARTOLINI DAVIDE
49 COCCO TOMMASO
50 RADI CELESTE
51 NGAYO DIFFO GABRIEL KEVYN
52 CAPRESI AZZURRA
53 CAPRESI ASIA
54 DE FENZA MARCO
55 DE FENZA STELLA
56 BARONI BIANCA
57 FIORINO ELISA
58 CINI ALESSANDRA
59 RESCIGNO ANTONIO
60 CAMARDA ALICE
61 GRAZIOSI FRANCESCA
62 SANNA ALESSIA
63 GONZALEZ LLORENTE PEREZ DAYANA
64 MANGANARO NOEMI
65 TESTA VITTORIO
66 GALLI BARBARA
67 GRAZIOSI MARINELLA
69 ZUCCA EMILIO

Successivamente, alle 18.45, si Ã¨ svolta la presentazione alla Contrada di 38 Giovani Chiocciolini:

1. ANGELI ANDREA ROBERTO
2. BADII EDOARDO
3. BANFI CESARE
4. BARLUCCHI MARCO
5. BARONI DUCCIO
6. BIANCIARDI COSTANZA
7. BIONDOLILLO VITTORIA
8. BONUCCI VIRGINIA
9. BONUCCI LORENZO
10. BRUNELLI GABRIELE
11. BRUNI ELEONORA
12. CERRETINI SEBASTIAN ISMAEL
13. CIPRIANI VIOLA NINA
14. CONTIGIANI VALERIO
15. CORBINI GIADA
16. CORSINI SOFIA
17. DEL GIOVANE LISA
18. DI GIULIO GIOVANNI
19. FACINCANI LEONARDO
20. GALLETTI GIULIA
21. GIGLIONI BIANCA
22. LAGHI GIACOMO
24. LONGO DONATO
25. MAGGIORELLI LORENZO MARIA
26. MAGNELLI ELENA
27. MARIOTTI MARTINA
28. MARONI SARA
29. MECATTINI GAIA
30. MINI GIOVANNI
31. MOGGI LINDA
32. PANICO ALESSIA
33. PEPI MATTEO
34. PERICCIOLI ALICE
35. PORCELLOTTI GIADA
36. ROSATI FILIPPO
37. TORTELLI CHIARA
38. ZAMPONE LEONARDO
 
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CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA

chiocciola300Stemma d'argento con una chiocciola al naturale strisciante in campo d'argento, tempestato dalle iniziali U e M (Umberto I e Margherita di Savoia) intercalate da rose di rosso Imperiale

Colori: Rosso e giallo listati di turchino

Motto: Con lento passo e grave nel campo a trionfar Chiocciola scende

Simboleggia: Prudenza

Antiche Compagnie Militari: San Marco, San Quirico in Castelvecchio, Monistero

Arte o mestiere: Cuoiai

Terzo: Terzo di CittÃ 

Sede: Via San Marco, 31

SocietÃ  di Contrada: "San Marco"

Santo Patrono: Santi Apostoli Pietro e Paolo

Festa Titolare: 29 giugno

Oratorio: Chiesa dei Santi Pietro e Paolo,g iÃ  trecentesco monastero delle monache di San Paolo. Fu costruito su disegni di Flaminio del Turco e concesso alla Contrada nel 1814

Fontanina Battesimale: opera dello scultore Fulvio Corsini, fu la prima ad essere installata (1947), si trova davanti all'Oratorio della Contrada. Sul basamento sta la scritta augurale: "Quando alla Chiocciola vittoria arriderÃ  / questa fontana buon vino getterÃ "

Contrade Alleate: Istrice, Pantera, Selva

Contrada avversaria: Tartuca

Gemellaggi: Venezia

Vittorie ufficiali: per la Contrada 54 - per il Comune 51

Ultima vittoria: 16 agosto 1999 - Massimo Coghe detto Massimino su Votta Votta

Sito internet: www.contradadellachiocciola.it

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