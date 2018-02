Contrada della Chiocciola, i prossimi appuntamenti

• Giovedì 8 febbraio vi aspettiamo in Società per passare una serata ricca di eventi:Ore 20.30 "APERICENCIATA"Ore 21.00 "TORNEO SCALA 40Per info e prenotazioni "Apericena" rivolgersi alla segreteria.Per iscrizioni al torneo segnarsi in Società o contattare il Gruppo Sportivo.• Il collegio di Solidarietà mette a disposizione, presso i locali della Contrada, un corso base gratuito di 3 lezioni per la professione di cameriere nei giorni:18/02, 25/02 e 04/03 dalle ore 11:00 alle ore 12:30.L'attività è rivolta a tutti i protettori interessati con età maggiore di 18 anni.Per ulteriori informazioni o prenotazioni rivolgersi aEnrico tel. 347-8121141• Il collegio di Solidarietà mette a disposizione, presso i locali della Contrada, un doposcuola gratuito per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.La frequenza sarà stabilita in base alle prenotazioni ricevute.Per ulteriori informazioni rivolgersi a:Giovanna tel 347 3825014o scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.