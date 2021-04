Contrada della Chiocciola, notizie e prossimi appuntamenti

Società San Marco 0577 49555

Sabato 24 aprile, alle ore 17.30, presso l'Oliveta, si terrà la presentazione dei corsi per Alfieri e Tamburini.I corsi sono rivolti a tutti i Chiocciolini; le lezioni si svolgeranno ogni sabato (salvo maltempo) a partire dalle ore 17.30 (per partecipare è consigliata un'età di almeno 5-6 anni).Saranno rispettate tutte le disposizioni di sicurezza come da normative in vigore. Sarà pertanto garantito il giusto distanziamento, sarà obbligatorio indossare la mascherina e saranno disponibili tutti gli ausili necessari.