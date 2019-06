Contrada Priora della Civetta: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore di Sant'Antonio da Padova e San Bernardo Tolomei

12 - 16 giugno 2019



Da marcoledì 12 a domenica 16 giugno si svolgerà la Festa Titolare della Contrada Priora della Civetta. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova e San Bernardo Tolomei.- Castellare degli Ugurgieri ore 16,30 “Caccia al Tesoro” con i bambini delle Contrade- Castellare degli Ugurgieri ore 18,00 Merenda con i bambini- Castellare degli Ugurgieri ore 19,00 “Ceccobello’s” Mercatino dei Cittini- Società “C. Angiolieri” ore 20,00 Aperitivo- Via Cecco Angiolieri ore 20,30 Cena al tegamino- Castellare degli Ugurgieri ore 22,00 Proiezione video “Pronti al volo!” di Luigi Paduano- Via Cecco Angiolieri Palio dei Barberi- Oratorio di Contrada ore 18,30 Santa messa in onore di Sant'Antonio da Padova e San Bernerdo Tolomei e in suffragio dei contradaioli defunti- Museo Contradaiolo ore 19,30 Inaugurazione sala “Danilo Nannini”- Società “C. Angiolieri” ore 20,00 Aperitivo- Via Cecco Angiolieri ore 20,30 Cena- Castellare dgli Ugurgieri ore 22,00 Proiezione filmato: “Il quattro luglio del settantanove quarantanni dopo” di Michele Fiorini e Ricordi di Palio- Via Cecco Angiolieri Palio dei Barberi- Castellare degli Ugurgieri ore 18,30 Inaugurazione della mostra “Giuliano Ghelli, la fantasia in gioco”- Piazza Tolomei ore 19,30 Aperitivo- Via Cecco Angiolieri ore 20,30 Cena- Piazza Tolomei ore 22,30 Musica con “DJ LERICC”- Via Cecco Angiolieri Palio dei Barberi- ore 11,00 Onoranze funebri ai Cimiteri cittadini- Castellare degli Ugurgieri ore 17,30 Battesimo Contradaiolo- Castellare degli Ugurgieri ore 18,15 Cerimonia Anni d’Argento- Castellare degli Ugurgieri ore 18,30 Cerimonia Sedicenni- Castellare degli Ugurgieri ore 19.30 Ricognizione dei confini- Piazza Tolomei ore 20,00 Ricevimento della Signoria- Chiesa di San Cristoforo ore 20,15 Solenne Mattutino- Società “C. Angiolieri” ore 20,45 Aperitivo- Via Cecco Angiolieri ore 21,00 Cena- Via Cecco Angiolieri Palio dei Barberi- Oratorio di Contrada ore 7,45 Santa messa e benedizione della Comparsa “Maria Mater Gratiae”- Via Cecco Angiolieri ore 8,15 Partenza della Comparsa- Via Cecco Angiolieri ore 13,30 Rientro della Comparsa- Via Cecco Angiolieri ore 15,00 Ritrovo e vestizione della Comparsa- Via Cecco Angiolieri ore 16,00 Partenza della Comparsa- Il Campo, Bocca del Casato ore 19,30 Ingresso della Comparsa, corteo di rientro- Chiesa di San Cristoforo ore 20,15 “Maria Mater Gratiae”- Società “C. Angiolieri” ore 20,30 Aperitivo- Via Cecco Angiolieri ore 21,00 Cena del GiroPer le cene di giovedì, venerdì, sabato e per la cena di domenica è obbligatorio prenotarsi entro le ore 12 dei due giorni precedenti, scrivendo a: societa@contradadellacivetta.it o inviando un sms o whatsapp al numero 339 3638150 (Francesco Amisano)