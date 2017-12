Contrada della Civetta, i prossimi appuntamenti

• La Commissione Elettorale preposta al rinnovo del Seggio, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Provveditore della Deputazione Finanze, del Provveditore della Deputazione Immobili; e del Consiglio Direttivo della Società Cecco Angiolieri per il biennio 2018/2019, comunica che le ELEZIONI si terranno nei locali della Contrada, sala “ Sabatino Mori” nei giorni:SABATO 13 GENNAIO 2018 (con orario 9,00-13,00 e 15,00-22,00)DOMENICA 14 GENNAIO 2018 (con orario 9,00-13,00).In ottemperanza agli articoli n. 14 dello Statuto e n. 34 del Regolamento, si ricorda che potranno votare i Contradaioli che:- siano in regola con le quote di protettorato degli ultimi due anni;- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data delle Elezioni.La lista, per una preventiva visione, sarà esposta da lunedì 8/01 a venerdì 12/01 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nei locali museali.• La Commissione Elettorale preposta al rinnovo del Seggio, del Collegio dei Sindaci Revisori, del Provveditore della Deputazione Finanze, del Provveditore della Deputazione Immobili; e del Consiglio Direttivo della Società Cecco Angiolieri per il biennio 2018/2019,comunica che nei giorni mercoledì 27/12, giovedì 28/12 e venerdì 29/12, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, sarà a disposizione dei Contradaioli nei locali museali, sala 'Sabatino Mori'.• Si comunica che il Museo della Contrada Priora della Civetta sarà aperto nei weekend di dicembre, tutti i sabati e domeniche, dalle 10,00 alle 13,00.Al di fuori del sopra indicato orario, è possibile prenotare una visita contattando:Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.3336521658 (Jacopo Bruttini)

Stemma partito di nero e rosso, una civetta in maestà con due scudetti azzurri caricati con le lettere U e M (Umberto I e Margherita di Savoia)

: Nero e rosso con liste bianche: Vedo nella notte: La Contrada ha il titolo di "Priora" per aver ospitato la prima riunione del Magistrato delle Contrade, l'organismo che riunisce i Priori delle diciassette Contrade per deliberare sulle questioni di interesse comune: Astuzia: San Vigilio, San Pietro in Banchi, San Cristoforo: Calzolai: Terzo di San Martino: Castellare degli Ugurgieri, 5: "Cecco Angiolieri": Sant'Antonio da Padova e San Bernardo Tolomei: 13 giugno: Costruito nel 1930 entro la struttura del Castellare degli Ugurgieri, (Via Cecco Angiolieri), è stato consacrato nel dopoguerra: Fusione in bronzo, opera di Fabio Belleschi, si trova all'interno del Castellare degli Ugurgeri: Aquila, Istrice, Giraffa, Pantera: Leocorno: per la Contrada 37 - per il Comune 34: 16 agosto 2014 - Andrea Mari detto Brio su Occolè