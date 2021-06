Contrada della Civetta, notizie e prossimi appuntamenti

Società Cecco Angiolieri 0577 285505

• Il Consiglio Generale della Contrada Priora della Civetta è convocato in seduta ordinaria per il giorno martedì 8 giugno 2021, alle ore 21.15 in prima convocazione ed alle ore 21.30 in seconda convocazione, presso i locali della Società “Cecco Angiolieri” per discutere il seguente ordine del giorno:1 - Lettura e approvazione del Verbale della precedente Riunione.2 - Lettura e approvazione dei rendiconti Consuntivo 2020 della Contrada e della Società “Cecco Angiolieri”.3 - Comunicazioni in merito alla Festa Titolare.4 - Varie ed eventuali.Si ricorda a tutti coloro che intendono partecipare di attenersi a quanto indicato dalla attuale normativa in merito a distanziamento ed utilizzo della mascherina.Essendo il numero massimo dei partecipanti vincolato alla dimensione del locale è richiesto di confermare la presenza tramite:email: cancelleria@contradadellacivetta.it cell. 3337235804 Sofia.