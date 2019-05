Contrada del Drago: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore di Santa Caterina

18 - 26 maggio 2019



Da sabato 18 a domenica 26 maggio si svolgerà la Festa Titolare della Contrada del Drago. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di Santa Caterina da Siena.Ore 15.30-18.00: Giro di saluto ai signori protettori residenti in San Prospero.Ore 13.00: Pranzo dei Veterani presso la Società di Camporegio in San DomenicoOre 10.00: Onoranze ai contradaioli defunti presso i cimiteri cittadini.Ore 15.00: Ritrovo dei piccoli dragaioli ai Voltoni.Ore 15.30: Corsa dei carretti in via di Camporegio.Ore 17.00: Battesimo contradaiolo.Ore 18.00: Corsa con i sacchi.Ore 18.30: Cerimonia dello spago in sala delle vittorie.Ore 19.45: Ricevimento della Signoria all’arco dei Pontani.Ore 20.15: Solenne Mattutino nell’oratorio della Contrada e presentazione delle nuove bandiereOre 21.00: Apertura stand gastronomici in via del Paradiso.Ore 8.30: Partenza della comparsa per il giro di omaggio alle autorità cittadine e alle consorelle.Ore 11.00: Santa messa in suffragio dei dragaioli defunti nell’oratorio della ContradaOre 13.00: Pranzo della comparsa in Società Camporegio a San Domenico.Ore 14.45: Partenza della comparsa dalla Sede della Contrada.Ore 15.00: Offerta del cero a Santa Caterina nella Basilica di San Domenico.Ore 18.30: Ritrovo in piazza Postierla.Ore 19.00: Estrazione delle Contrade e rientro in Contrada.Ore 20.30: Cena di chiusura nella Società di Camporegio.da martedì 28 maggio a dabato 1 giugno“Serate nel Paradiso dei Voltoni”: cene ed intrattenimenti vari per soci e famiglia.