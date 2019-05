Contrada del Drago: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Contrada del Drago si è svolto ieri, sabato 25 maggio alle 17, il Battesimo Contradaiolo.Di seguito l'elenco dei 42 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore di Santa Caterina da Siena.ANGHELE' JACOPOANGHELE' FILIPPOBALDASSANO CAMILLABASSI FRANCESCABECHI BERNARDOBRISSONI IVANCERASE EDOARDOCERASE LUDOVICACERASE ANTONIOCORATTI MATILDEDE MICHELIS TOMMASOFIASCHI CATERINAGIUNTINI GIOIAINNOCENTI PATRIZIAINNOCENTI CECILIALASTRUCCI ALESSANDROMAGNELLI GAIAMOSTARDI ANDREANAKO ENEANANNINI ELISABETHNASEDDU NORA VELIANASEDDU RANIA LIVIANASEDDU ANTONELLOPAGNI ANITAPARRETTI DAMIANOPELACCIA LEONARDOPELACCIA AGATARONCARI GIULIAROSSI OLIVIASACCOTELLI DIEGOSDERCI ALESSANDROSOMMELLA ANGELASTEFANEK AARON THOMASSTEFANEK SAMUEL PETERTABARRANI GIANLUCATABOLLI ANNATANSELLA MARCOTIMO GABRIELETIMO CATERINAVISCONTI ALICE ISABELZANCHI VITTORIAZOCCO LORENZO

Stemma d'argento con un drago spiegato di verde, coronato all'antica recante un pennoncello azzurro con l'iniziale U d'oro (Umberto I) sormontato da corona reale

CONTRADA DEL DRAGORosa antico e verde con liste gialle: Il cor che m'arde divien fiamma in boccaArdoreSant'Egidio, San Donato ai Montanini: BanchieriTerzo di CamolliaPiazza Matteotti, 18"Camporegio"Santa Caterina da Sienaultima domenica di maggioLa Chiesa di Santa Caterina che fu delle monache del Paradiso e passò alla Contrada con decreto Granducale nel 1787. Si trova in Piazza MatteottiOpera dello scultore Vico Consorti. Realizzata nel 1977, porta la scritta: "L'amore di Contrada per l'arte di Vico Consorti affida ai dragaioli che nasceranno il ricordo dei grandi Priori Mario Calamati e Alberto Rossi" ed è situata in Piazza Matteotti davanti alla sede. Dal 1970 il Drago è stato riconosciuto ente morale di diritto canonicoAquilanessunaper la Contrada 38 - per il Comune 382 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice