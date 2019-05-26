Contrada del Drago: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

Di seguito l'elenco dei 42 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore di Santa Caterina da Siena.
ANGHELE' JACOPO
ANGHELE' FILIPPO
BALDASSANO CAMILLA
BASSI FRANCESCA
BECHI BERNARDO
BRISSONI IVAN
CERASE EDOARDO
CERASE LUDOVICA
CERASE ANTONIO
CORATTI MATILDE
DE MICHELIS TOMMASO
FIASCHI CATERINA
GIUNTINI GIOIA
INNOCENTI PATRIZIA
INNOCENTI CECILIA
LASTRUCCI ALESSANDRO
MAGNELLI GAIA
MOSTARDI ANDREA
NAKO ENEA
NANNINI ELISABETH
NASEDDU NORA VELIA
NASEDDU RANIA LIVIA
NASEDDU ANTONELLO
PAGNI ANITA
PARRETTI DAMIANO
PELACCIA LEONARDO
PELACCIA AGATA
RONCARI GIULIA
ROSSI OLIVIA
SACCOTELLI DIEGO
SDERCI ALESSANDRO
SOMMELLA ANGELA
STEFANEK AARON THOMAS
STEFANEK SAMUEL PETER
TABARRANI GIANLUCA
TABOLLI ANNA
TANSELLA MARCO
TIMO GABRIELE
TIMO CATERINA
VISCONTI ALICE ISABEL
ZANCHI VITTORIA
ZOCCO LORENZO
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