Domenica, 26 maggio 2019
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PALIO E CONTRADE - DRAGO

Contrada del Drago: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

Domenica 26 Maggio 2019 09:30 foto © Pirastru
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DSC_9947In occasione della Festa Titolare della Contrada del Drago si è svolto ieri, sabato 25 maggio alle 17, il Battesimo Contradaiolo.

Di seguito l'elenco dei 42 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore di Santa Caterina da Siena.

ANGHELE' JACOPO
ANGHELE' FILIPPO
BALDASSANO CAMILLA
BASSI FRANCESCA
BECHI BERNARDO
BRISSONI IVAN
CERASE EDOARDO
CERASE LUDOVICA
CERASE ANTONIO
CORATTI MATILDE
DE MICHELIS TOMMASO
FIASCHI CATERINA
GIUNTINI GIOIA
INNOCENTI PATRIZIA
INNOCENTI CECILIA
LASTRUCCI ALESSANDRO
MAGNELLI GAIA
MOSTARDI ANDREA
NAKO ENEA
NANNINI ELISABETH
NASEDDU NORA VELIA
NASEDDU RANIA LIVIA
NASEDDU ANTONELLO
PAGNI ANITA
PARRETTI DAMIANO
PELACCIA LEONARDO
PELACCIA AGATA
RONCARI GIULIA
ROSSI OLIVIA
SACCOTELLI DIEGO
SDERCI ALESSANDRO
SOMMELLA ANGELA
STEFANEK AARON THOMAS
STEFANEK SAMUEL PETER
TABARRANI GIANLUCA
TABOLLI ANNA
TANSELLA MARCO
TIMO GABRIELE
TIMO CATERINA
VISCONTI ALICE ISABEL
ZANCHI VITTORIA
ZOCCO LORENZO
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CONTRADA DEL DRAGO
drago300Stemma d'argento con un drago spiegato di verde, coronato all'antica recante un pennoncello azzurro con l'iniziale U d'oro (Umberto I) sormontato da corona reale

Colori: Rosa antico e verde con liste gialle

Motto: Il cor che m'arde divien fiamma in bocca

Simboleggia: Ardore

Antiche Compagnie Militari: Sant'Egidio, San Donato ai Montanini

Arte o mestiere: Banchieri

Terzo: Terzo di Camollia

Sede: Piazza Matteotti, 18

Società di Contrada: "Camporegio"

Santo Patrono: Santa Caterina da Siena

Festa Titolare: ultima domenica di maggio

Oratorio: La Chiesa di Santa Caterina che fu delle monache del Paradiso e passò alla Contrada con decreto Granducale nel 1787. Si trova in Piazza Matteotti

Fontanina Battesimale: Opera dello scultore Vico Consorti. Realizzata nel 1977, porta la scritta: "L'amore di Contrada per l'arte di Vico Consorti affida ai dragaioli che nasceranno il ricordo dei grandi Priori Mario Calamati e Alberto Rossi" ed è situata in Piazza Matteotti davanti alla sede. Dal 1970 il Drago è stato riconosciuto ente morale di diritto canonico

Contrade Alleate: Aquila

Contrada avversaria: nessuna

Vittorie ufficiali: per la Contrada 38 - per il Comune 38

Ultima vittoria: 2 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice

Sito internet: www.contradadeldrago.it

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