''La gente di Ghigo'', serata in memoria di Enrico Giannelli

Si terrà venerdì 14 giugno, presso la Società di Camporegio della Contrada del Drago, la serata in memoria di Enrico Giannelli ''La gente di Ghigo'', per ricordare Enrico seguendo il percorso della sua ironia.Programma:Ore 17.00 esibizione del Coro Arlecchino diretto dalla maestra Marta Marini;Ore 17.20 inizio delle recite in collaborazione degli amici del Laboratorio del Sonetto;Ore 19.30 chiusura con il Coro Arlecchino e Francesco Burroni;Ore 20.00 cena.Presenterà la serata Paola Lambardi, socia onoraria dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. La manifestazione è promossa in collaborazione con la società di Camporegio della Contrada del Drago.

Stemma d'argento con un drago spiegato di verde, coronato all'antica recante un pennoncello azzurro con l'iniziale U d'oro (Umberto I) sormontato da corona reale

CONTRADA DEL DRAGORosa antico e verde con liste gialle: Il cor che m'arde divien fiamma in boccaArdoreSant'Egidio, San Donato ai Montanini: BanchieriTerzo di CamolliaPiazza Matteotti, 18"Camporegio"Santa Caterina da Sienaultima domenica di maggioLa Chiesa di Santa Caterina che fu delle monache del Paradiso e passò alla Contrada con decreto Granducale nel 1787. Si trova in Piazza MatteottiOpera dello scultore Vico Consorti. Realizzata nel 1977, porta la scritta: "L'amore di Contrada per l'arte di Vico Consorti affida ai dragaioli che nasceranno il ricordo dei grandi Priori Mario Calamati e Alberto Rossi" ed è situata in Piazza Matteotti davanti alla sede. Dal 1970 il Drago è stato riconosciuto ente morale di diritto canonicoAquilanessunaper la Contrada 38 - per il Comune 382 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice