Contrada del Drago: il programma della Festa Titolare 2021

Festa Titolare in onore di Santa Caterina

21-22 agosto 2021

Sabato 21 e domenica 22 agosto si svolgerà la Festa Titolare della Contrada del Drago. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di Santa Caterina.Ore 10.30: onoranze ai Contradaioli defunti presso i cimiteri cittadini. Ore 16.30: Ritrovo dei piccoli dragaioli davanti all’ingresso di Società in via di Camporegio.Ore 17.30: Battesimo contradaiolo.Ore 18.30: “Cerimonia dello Spago” nel chiostro di San Domenico.Ore 19.45: Ricevimento della Signoria all’arco dei Pontani.Ore 20.00: Solenne Mattutino nell’oratorio della ContradaOre 21.00: Cena in via del Paradiso.Ore 8.30: Partenza della Comparsa per il giro di omaggio alle autorità cittadine e alle consorelle.Ore 11.00: S. Messa in suffragio dei dragaioli defunti nell’oratorio della Contrada.Ore 13.00: pranzo della Comparsa in Società Camporegio a San Domenico. Ore 15.30: Partenza della Comparsa dalla sede della Contrada.Ore 15.40: Offerta del Cero a Santa Caterina nella Basilica di San Domenico. Ore 18.45: Ritrovo in Piazza del Campo.Ore 19.00: Rientro in Contrada.Ore 20.30: Cena di chiusura nella Società di Camporegio.