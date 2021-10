GUARDA ANCHE

CONTRADA DEL DRAGO

Stemma d'argento con un drago spiegato di verde, coronato all'antica recante un pennoncello azzurro con l'iniziale U d'oro (Umberto I) sormontato da corona reale Stemma d'argento con un drago spiegato di verde, coronato all'antica recante un pennoncello azzurro con l'iniziale U d'oro (Umberto I) sormontato da corona reale

Rosa antico e verde con liste gialle: Il cor che m'arde divien fiamma in boccaArdoreSant'Egidio, San Donato ai Montanini: BanchieriTerzo di CamolliaPiazza Matteotti, 18"Camporegio"Santa Caterina da Sienaultima domenica di maggioLa Chiesa di Santa Caterina che fu delle monache del Paradiso e passò alla Contrada con decreto Granducale nel 1787. Si trova in Piazza MatteottiOpera dello scultore Vico Consorti. Realizzata nel 1977, porta la scritta: "L'amore di Contrada per l'arte di Vico Consorti affida ai dragaioli che nasceranno il ricordo dei grandi Priori Mario Calamati e Alberto Rossi" ed è situata in Piazza Matteotti davanti alla sede. Dal 1970 il Drago è stato riconosciuto ente morale di diritto canonicoAquilanessunaper la Contrada 38 - per il Comune 382 luglio 2018 - Andrea Mari detto Brio su Rocco Nice