GT Tour Italia: le Porsche alla Cena degli Auguri della Contrada della Giraffa

Sabato 15 dicembre si svolgerà a Siena il 15° Raduno Europeo di GT Tour Italia con Cena degli Auguri nell’Imperiale Contrada della Giraffa.Come consuetudine il Gruppo GT Tour Italia, nato quasi per gioco dall’idea di alcuni appassionati di Porsche e che ora conta circa 400 iscritti in Europa, si ritrova per gli Auguri di Natale e quest’anno ha deciso di farlo nella Città del Palio per rendere omaggio a tradizioni, cultura e far conoscere ai Soci Italiani e d’oltralpe bellezze, tesori e, perché no, direttamente una delle sue Contrade per toccare con mano quel magico mondo.10 Porsche, in rappresentanza del Gruppo, si ritroveranno verso le 17,30 in Provenzano per sfilare in Centro e darsi appuntamento con gli altri ottanta ospiti nel Museo dell’Imperiale Contrada della Giraffa con degustazioni di prodotti locali e Cena degli Auguri a seguire.La serata sarà l’occasione per presentare il programma delle attività 2019 e in particolare il ‘Terre di Toscana 2019’, evento top del Gruppo che si terrà in aprile tra Montalcino, Montisi e il Castello Banfi.Sarà un momento di confronto, visita culturale e anche di beneficenza, dal momento che una parte del ricavato della cena sarà devoluto alla Cooperativa Riuscita Sociale di Valli.Tutti i ringraziamenti per la giornata del 15 vanno all’Imperiale Contrada della Giraffa e alle aziende sostenitrici: Banfi S.r.l. e Azienda Agricola Collelceto di Elia Palazzesi.