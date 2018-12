Si è svolta ieri sera, venerdì 14 dicembre, l'assemblea dell'Imperiale Contrada della Giraffa per l'elezione del nuovo capitano per il prossimo biennio. Con quasi l'unanimità dei voti è stato eletto Stefano Casini, mangino vittorioso nel 2004 quando il capitano era Pietro Bazzani e la Contrada vinse con Alberto Ricceri detto Salasso su Donosu Tou.Casini succede a Emanuele Tondi che aveva presentato le dimissioni dopo il Palio di agosto (per il Palio Straordinario, capitano facente funzioni è stato il priore Bernardo Lombardini).