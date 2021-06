Contrada della Giraffa: il programma della Festa Titolare 2021

Festa Titolare in onore della Visitazione di Maria Santissima

3-6 giugno 2021



In linea con la tradizione, la Giraffa festeggerà questo fine settimana la Festa Titolare in onore della Visitazione di Maria Santissima.L’emergenza sanitaria ha portato numerosi cambiamenti, il primo è che non verrà effettuato l’omaggio alle Consorelle con la comparsa. La Giraffa, fedele alla tradizione, ha deciso di non posticipare questa parte della Festa Titolare, ma di annullarla. La Santa Messa verrà officiata all’aperto in piazzetta della Giraffa, per consentire ad un numero più grande di giraffini di partecipare. I battesimi sono invece stati posticipati di qualche settimana per consentire uno svolgimento degli stessi più vicino possibile alla tradizione.Di seguito il programma dei festeggiamenti della Festa Titolare dell’Imperiale Contrada della Giraffa.: ore 19.45, Sala delle Vittorie, presentazione nuovo sito internet della Contrada. Ore 20.15 Pizza espressa in Piazzetta della Giraffa (prenotazioni entro mercoledì 2 giugno, mail o app).: ore 19, Sala delle Vittorie, presentazione teca del Drappellone 2 luglio 2019. Ore 20.00 “Porchetta e bollicine” nel Parco di Vigna (prenotazioni entro giovedì 3 giugno, mail o app).: ore 9, omaggio a San Francesco e alle Sacre Particole. Ore 9.30, onoranze ai defunti nei cimiteri cittadini. Ore 19, ricevimento della Signoria da parte della sola Dirigenza in Via dei Rossi angolo Refe Nero. Ore 19.15, celebrazione Santa Messa in Piazzetta della Giraffa. Ore 20.15, apericena in Vigna con box monoporzione (prenotazioni entro venerdì 4 giugno, mail o app).: ore 9, onoranze ai defunti nei cimiteri cittadini. Ore 12.30, Basilica di Provenzano, consegna del Cero. Ore 12.45, omaggio e consegna dei fiori nell’oratorio della Contrada. Ore 13, pranzo nel Parco di Vigna (prenotazioni entro venerdì 4 giugno, mail o app).Ricordiamo che la mail della Società per le prenotazioni è: sdg@contradadellagiraffa.it. Alla stessa mail e possibile chiedere le istruzioni per scaricare la App della Società della Giraffa per le prenotazioni agli eventi che vengono organizzati. Tutte le iniziative e gli eventi saranno organizzati nel pieno rispetto delle norme Covid. Per tutti obbligatorio l’uso della mascherina ed il distanziamento sociale.