Contrada della Giraffa, i prossimi appuntamenti

• Il consiglio del gruppo Piccoli Vi augura un Sereno 2018 ... nell'occasione Vi ricorda che il 6 Gennaio arriva la Befana in Giraffa (per i bambini nati dal 2006 in avanti). Vi aspettiamo quindi dalle 16.30 per una speedy tombolata e merendata in società in attesa della Vecchietta che dovrebbe arrivare verso le 17.30.