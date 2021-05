Contrada della Giraffa, notizie e prossimi appuntamenti

Società della Giraffa 0577 287091

Il 23 maggio si svolgerà, presso il lago Le Coste, la prima prova del Campionato sociale anno 2021 organizzato dal Gruppo Pescatori Provenzano. Il ritrovo al lago è previsto alle ore 8 con inizio della gara (previa estrazione dei picchetti) alle ore 9 e termine alle ore 12. Per info su esche consentite e adesioni contattare Gianpaolo Betti (348 9758797), Marco Lorenzoni (339 7634980) o Stefano Rossi (333 5264357) non oltre il 21 maggio. I partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi alle norme in vigore previste per il contenimento del Covid (distanziamento e uso della mascherina) nonchè al regolamento esposto al lago.