Contrada Sovrana dell'Istrice: il programma della Festa Titolare 2021

Da mercoledì 24 a domenica 29 agosto si svolgerà la Festa Titolare della Contrada Sovrana dell'Istrice. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di San Bartolomeo Apostolo.Ore 19.00: Nell'oratorio della nostra Contrada verrà celebrata la Santa Messa in memoria degli istriciaioli scomparsi.Ore 18.00: Cerimonia del Diciottesimo nella corte di Palazzo Nerli-Pieri.Ore 18.30: Consegna borsa di studio "Guido Iappini" e premio di studio "Fabio Sergardi" nella corte di Palazzo Nerli-Pieri.Ore 20.30: “Cena al Fortino delle donne senesi”Ore 16.00: Merenda e giochi per i piccoli istriciaioli al Monumento al Cavallo nei giardini della Lizza.Ore 18.30: Presentazione del primo volume della collana Biblioteca Falassi, "Un viaggio Centenario" nella corte di Palazzo Nerli-Pieri.Ore 20.30: “Cena del Vicolo”.Ore 10.00 e 16.00: Battesimo Contradaiolo nella piazzetta della Magione.Ore 12.00: Omaggio agli istriciaioli defunti nei cimiteri della Misericordia e del Laterino.Ore 18.30: Giro della Comparsa di omaggio al territorio.Ore 19.50: Ricevimento della Signoria.Ore 20.00: Solenne Mattutino nella corte di Palazzo Nerli-Pieri.Ore 21.00: “Cena dei Festeggiamenti” in collaborazione con i ristoratori di Camollia.Ore 08.30: Partenza della Comparsa per le onoranze alle consorelle ed alle autoritàOre 19.30: Rientro della Comparsa con partenza da Piazza del Campo.Ore 20.30: “Cena del Rientro”.I Contradaioli sono stati informati delle modalità di svolgimento delle iniziative stabilite per permettere il rispetto della normativa di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid-19.

CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE

Stemma d'argento, un istrice armato, su base erbosa, coronato all'antica, caricato di due rose di Cipro rosso, un nodo di Savoia azzurro e la croce ottagona del Sovrano Militare Ordine di Malta d'argento sul campo di rosso Stemma d'argento, un istrice armato, su base erbosa, coronato all'antica, caricato di due rose di Cipro rosso, un nodo di Savoia azzurro e la croce ottagona del Sovrano Militare Ordine di Malta d'argento sul campo di rosso

Bianco con arabeschi rossi, neri e blu in parti uguali: Sol per difesa io pungo: La Contrada ha il titolo di "Sovrana" concesso nel 1980 dal Sovrano Militare Ordine di Malta, che ebbe sede dal XIV secolo nel rione di CamolliaAcutezzaSanto Stefano, San Vincenti, la Magione, San Bartolomeo: FabbriTerzo di CamolliaVia Camollia, 89"Il Leone"San Bartolomeo24 agostoin Via Camollia, fu originariamente la Chiesa dei Santi Vincenti e Anastasio, che si fa risalire al 1144. Dopo numerosi restauri e modifiche, la Chiesa fu concessa in uso perpetuo agli istriciaioli nel 1849opera di Vico Consorti, realizzata nel 1962, reca il motto della Contrada ed è situata in Via MaltaBruco, Chiocciola, Civetta, GiraffaLupaper la Contrada 42 - per il Comune 412 luglio 2008 - Luigi Bruschelli detto Trecciolino su Già del Menhir