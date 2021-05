Contrada dell'Istrice, notizie e prossimi appuntamenti

Circolo il Leone 0577 47347

• Si informano tutti gli Istriciaioli che, stanti le avverse previsioni metereologiche, l'Assemblea Generale convocata per oggi, lunedì 24 maggio, è rinviata al giorno successivo martedì 25 maggio sempre alle ore 18,00.• Si informano tutti gli Istriciaioli che martedì 25 maggio alle ore 17.30 in prima convocazione e alle ore 18,00 in seconda convocazione è convocata l'Assemblea generale ordinaria nella terrazza del Circolo "Il Leone" per discutere il seguente Ordine del giorno:1 - Comunicazioni On.do Priore;2 - Presentazione Rendiconto Economico Finanziario anno 2020;3 - Varie ed eventuali.La riunione sarà tenuta con l'osservanza delle misure precauzionali previste per la prevenzione della pandemia.Vista l'impossibilità di effettuare la consueta proiezione delle immagini del rendiconto, per permettere, a chi lo desiderasse, un esame più approfondito del Rendiconto economico finanziario 2020, nei giorni di mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 maggio dalle ore 18,30 alle ore 21,30 presso il Circolo “Il Leone” sarà possibile prendere visione dello stesso alla presenza dei componenti della Commissione finanziaria che saranno disponibili per eventuali chiarimenti.