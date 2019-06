Contrada del Leocorno: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore di San Giovanni Battista

22 - 23 giugno 2019



Ore 9.00 Onoranze ai Contradaioli defunti ai cimiteri cittadini

Sabato 22 e domenica 23 giugno si svolgerà la Festa Titolare della Contrada del Leocorno. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista.Ore 10.45 Visita alla reliquia di San Giovanni Battista al DuomoOre 11.45 Omaggio del Cero alla chiesa di San MartinoOre 12.00 Santa Messa per i contradaioli defunti nell’ Oratorio della ContradaOre 17.00 Cerimonia di ingresso dei Novizi in Contrada e presentazione delle nuove realizzazioni e restauri.Ore 18.30 Battesimo Contradaiolo alla Fonte di PantanetoOre 19.45 Ricevimento della SignoriaOre 20.00 Solenne Mattutino nell’ Oratorio della ContradaOre 21.00 Festa nel RioneOre 8.20 Partenza della Comparsa per il Giro di onoranze ai Protettori ed alle ConsorelleOre 16.20 Partenza della Comparsa per il proseguimento del GiroOre 18.45 Ritrovo alla Lizza per il Corteo di rientro del GiroOre 21.00 Cena del Rientro e consegna del premio “Enzo Farnetani”