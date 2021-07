''Stasera nel Leco si racconta'', la prima serata nella Contrada del Leocorno

Ieri, venerdì 9 luglio, si è svolto nei giardini della Contrada del Leocorno il primo dei tre appuntamenti dell'iniziativa intitolata: "Stasera nel Leco si racconta", volta a ripercorrere quindici anni di vita di Contrada dal 1970 al 1985.Gli ospiti illustri della serata sono stati i due fantini vittoriosi Andrea De Gortes detto Aceto, Silvano Vigni detto Bastiano, rispettivamente vittoriosi delle Carriere del 17 agosto 1980 e del 3 luglio 1983 e lo storico Giuliano Germano il veterinario più vittorioso di sempre all'interno di una Contrada, con ben 6 Carriere vinte per i colori di Pantaneto.La serata è stata allietata da proiezioni video, filmati, foto che hanno raccontato quegli anni sia dal punto di vista paliesco, ma anche narrando la storia della genesi della Contrada moderna. Naturalmente poi, non sono mancati gli interventi dei protagonisti di quel periodo che non hanno risparmiato, con la loro verve e irriverenza, di divertire i presenti.Immancabile anche la presenza di Ricordi di Palio nella persona di Simonetta Losi che ha fatto le veci di Michele Fiorini. Ricordi di Palio ha infatti donato alla Contrada un prezioso video inedito dell'Istituto Luce che ritrae la Comparsa vittoriosa del Leocorno nel 1954 girare per le strade di Siena e un'anticipazione dell'intervista realizzata ad Aceto che sarà presto online.Una serata che è servita non solo per rimembrare i ricordi di una vita, ma anche per far conoscere alle giovani generazioni presenti la storia della propria Contrada.