''1970-2020 Cinquant’anni di Leocorno'', presentata la pubblicazione

La Contrada del Leocorno ha presentato sabato 2 ottobre la pubblicazione “1970-2020 Cinquant’anni di Leocorno” con la quale ha voluto raccontare la propria storia moderna a partire dal ritorno nella sede storica in San Giovannino e dalla nascita della Società Il Cavallino.Nella cornice dei giardini nella valle di Follonica, è stato presentato il frutto di un lungo lavoro che doveva concludersi l’anno passato ma che ha inevitabilmente subito i ritardi dovuti alla pandemia.Il racconto parte dal trasferimento della Contrada da San Giorgio all’attuale sede, inaugurata il 27 giugno 1970, dove trovò spazio anche la neonata Società Il Cavallino, fortemente voluta dai giovani lecaioli dell’epoca.Ripercorrere 50 anni di storia contradaiola che ha intrecciato in modo singolare la vita della Contrada con quella della Società, ha richiesto un serio impegno, la consultazione di materiali archivistici e di articoli di stampa cittadina, oltre ad una ricerca corposa in biblioteca comunale.Si tratta certamente di un libro celebrativo: si è voluto ricordare la nascita di una Società come polo di incontro ed aggregazione, le vittorie sul campo, le acquisizioni immobiliari, l’accrescimento e la valorizzazione del patrimonio artistico, la crescita numerica ed anche “culturale”, della Contrada.Questo lavoro non si rivolge solo alla memoria “storica” della Contrada, a quelli che “c’erano”, questa storia deve essere soprattutto per i giovani, affinché sia loro di stimolo per continuare a crescere, per sognare tanto e sempre. La grafica così fresca del libro, e che rappresenta una innovazione rispetto alle più recenti pubblicazioni della Contrada – realizzata da Elena La Placa - è proprio rivolta a loro, affinché siano invogliati a leggere e a curiosare tra queste pagine.A rendere ancora più speciale questa pubblicazione si trova poi allegato un dvd in cui è stata data voce a coloro che hanno guidato la Contrada e la Società negli ultimi 50 anni: Priori e Presidenti di Società dal 1970 ad oggi che hanno lasciato un ricordo della loro esperienza ed una riflessione sul futuro.Durante la presentazione è stata fatta anche un' esposizione delle varie locandine stampate dalla Società il Cavallino a partire dagli anni ’70 ad oggi rappresentative del cambiamento, attraverso i decenni, del modo di comunicare per immagini gli eventi.