Contrada del Leocorno, i prossimi appuntamenti

• Giovedì 18 Gennaio p.v. alle ore 21.40 ASSEMBLEA GENERALE DEL POPOLO. O.d.g.: lettura ed approvazione del verbale della precedente Assemblea; comunicazioni dell'On.do Priore; relazione della Commissione Elettorale; insediamento degli Organi Direttivi per il biennio 2018-2019; varie ed eventuali.• Si informano tutti i Contradaioli che sarà possibile partecipare ad una visita della mostra dedicata ad Ambrogio Lorenzetti e del complesso museale del Santa Maria della Scala nella sua veste rinnovata scegliendo tra una delle seguenti date: 25, 26 Ottobre; 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Novembre; 6, 7, 13, 14, 20 Dicembre; 10, 11, 17, 18 Gennaio. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 ed i gruppi non potranno superare le 25 persone. Chi fosse interessato è pregato di contattare la Cancelleria a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. specificando le date preferite, entro e non oltre Sabato 14 Ottobre p.v.• Ogni giovedì dalle ore 21.30 nei locali della Contrada del Leocorno proseguono gli appuntamenti di lavoro delle bandieraie. Chiunque volesse partecipare è invitato a farlo. Per maggiori informazioni Carla Faleri Ortensi (cell. 334 9146580).