• Si comunica che a partire da lunedì 26 aprile alle ore 18:30 si terrà il primo allenamento per alfieri e tamburini. In base alle adesioni e alle disponibilità, gli istruttori potranno decidere di organizzare gruppi di allenamento in giorni e fasce orarie differenziati, in modo da garantire a tutti i partecipanti la massima disponibilità e la corretta attuazione delle dovute cautele.

CONTRADA DEL LEOCORNO

Stemma d'argento, un leocorno inalberato al naturale, su base erbosa. Nella bordura azzurra sta il motto in oro HUMBERTI REGIS GRATIA Stemma d'argento, un leocorno inalberato al naturale, su base erbosa. Nella bordura azzurra sta il motto in oro HUMBERTI REGIS GRATIA

Bianco e arancio con liste azzurre: Fiede e risana al par l'arma ch'ho in fronteScienzaSan Giorgio, Pantaneto, Spadaforte: OrafiTerzo di San MartinoPiazzetta Grassi, 6"Il Cavallino"San Giovanni Battista24 giugnoSan Giovannino della Staffa in Piazzatta GrassiOpera dell'Architetto Carlo Nepi. Realizzata nel 1997 è situata in Via PantanetoPantera, TartucaCivettaper la Contrada 32 - per il Comune 3016 Agosto 2007 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Brento