Si è svolta ieri sera, domenica 16 dicembre, l'assemblea della Contrada della Lupa per l'elezione del nuovo capitano per il prossimo biennio. Con quasi l'unanimità dei voti è stato eletto Cesare Celesti, mangino vittorioso nel Palio dello scorso agosto con il capitano Gabriele Gragnoli quando la Contrada di Vallerozzi vinse con Giuseppe Zedde detto Gingillo su Porto Alabe.Celesti succede a Gragnoli che in tre anni è riuscito a vincere la Carriera per ben tre volte, due nel 2016 e appunto al Palio del 16 agosto 2018.

Stemma d'argento, una lupa romana bigemina su una campana erbosa, coronata all'antica. Bordura di argento e rosso caricata di croci rosso e argento Stemma d'argento, una lupa romana bigemina su una campana erbosa, coronata all'antica. Bordura di argento e rosso caricata di croci rosso e argento

CONTRADA DELLA LUPABianco e nero con liste arancio: Et Urbis et Senarum Signum et DecusFedeltàSan Donato allato alla chiesa, Sant'Andrea: FornaiTerzo di CamolliaVia Vallerozzi, 63"Romolo e Remo"San Rocco confessore16 agostoIn via Vallerozzi, la cinquecentesca chiesa che fu già della Confraternita di San Rocco. Al suo lato vi è una colonna lupata offerta dal Comune di RomaOpera dell'architetto Giovanni Barsacchi, con una lupa in bronzo di Emilio Montagnani (1962)Istriceper la Contrada 37 - per il Comune 3716 agosto 2018 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Porto Alabe