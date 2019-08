Contrada della Lupa: il programma della Festa Titolare 2019

Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre si svolgerà la Festa Titolare della Contrada della Lupa. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di San Rocco Confessore.Ore 11.00 | Onoranze ai defunti nei cimiteri del Laterino, Misericordia e Osservanza.Ore 16.30 | Giro di onoranze ai lupaioli nel territorio della Contrada.Ore 18.00 | Battesimo contradaiolo.Ore 19.45 | Ricevimento dei Maggiorenti alla sommità di Vallerozzi.Ore 20.00 | Solenne Mattutino.Ore 21.30 | Braciere, Stand dei dolci, Palio dei barberi, Palio dei cittini.Ore 08.30 | Partenza della comparsa per il giro di onoranze alle Consorelle.Ore 09.00 | Messa solenne.Ore 15.30 | Partenza pomeridiana della comparsa per il prosieguo del giro.Ore 19.30 | Rientro da Piazza del Campo.Ore 20.30 | Cena del rientro.Ore 21.30 | Palio dei barberi.N.B. La vendita delle tessere della Cena del rientro avverrà esclusivamente nei giorni di giovedì 29 e sabato 31 dalle ore 21.30 alle 23.30Per soci e famiglie.

GUARDA ANCHE

Stemma d'argento, una lupa romana bigemina su una campana erbosa, coronata all'antica. Bordura di argento e rosso caricata di croci rosso e argento Stemma d'argento, una lupa romana bigemina su una campana erbosa, coronata all'antica. Bordura di argento e rosso caricata di croci rosso e argento

CONTRADA DELLA LUPABianco e nero con liste arancio: Et Urbis et Senarum Signum et DecusFedeltàSan Donato allato alla chiesa, Sant'Andrea: FornaiTerzo di CamolliaVia Vallerozzi, 63"Romolo e Remo"San Rocco confessore16 agostoIn via Vallerozzi, la cinquecentesca chiesa che fu già della Confraternita di San Rocco. Al suo lato vi è una colonna lupata offerta dal Comune di RomaOpera dell'architetto Giovanni Barsacchi, con una lupa in bronzo di Emilio Montagnani (1962)Istriceper la Contrada 37 - per il Comune 3716 agosto 2018 - Giuseppe Zedde detto Gingillo su Porto Alabe