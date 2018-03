Contrada della Lupa, i prossimi appuntamenti

• Si comunica che la scuola di bandiera è aperta tutti i lunedì, mercoledì dalle 15.00 alle 18.30 e la scuola di pittura il lunedì dalle 15.00 alle 18.30• Giovedì 8 Marzo Cena delle Donne, con la compagnia del gruppo di improvvisazione teatrale "Aresteatro" che si esibirà in un match dal tema "Uomini Vs Donne".La collaborazione attiva del pubblico è gentilmente richiesta per renderla una serata imperdibile.Per prenotazioni segnarsi sul sito oppure scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

CONTRADA DELLA LUPA

Stemma d'argento, una lupa romana bigemina su una campana erbosa, coronata all'antica. Bordura di argento e rosso caricata di croci rosso e argento

Bianco e nero con liste arancio: Et Urbis et Senarum Signum et DecusFedeltàSan Donato allato alla chiesa, Sant'Andrea: FornaiTerzo di CamolliaVia Vallerozzi, 63"Romolo e Remo"San Rocco confessore16 agostoIn via Vallerozzi, la cinquecentesca chiesa che fu già della Confraternita di San Rocco. Al suo lato vi è una colonna lupata offerta dal Comune di RomaOpera dell'architetto Giovanni Barsacchi, con una lupa in bronzo di Emilio Montagnani (1962)Istriceper la Contrada 36 - per il Comune 3616 agosto 2016 - Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Preziosa Penelope