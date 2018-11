GUARDA ANCHE



NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento

Azzurro con liste gialle e rosse: E' il rosso del corallo che m'arde in cor: La Contrada ha il titolo di "Nobile" per il valore delle sue milizie a Montaperti (1260) e a Porta Pispini (1527); per aver portato l'acqua nel rione nel 1469 e alla fonte dei Pispini nel 1534RiservatezzaAbbadia nuova di sopra, Abbadia nuova di Sotto: VasaiTerzo di San MartinoVia dei Pispini, 68/70"La Pania"San Gaetano da Thiene7 agostoTra Via dei Pispini e Via dell'Oliviera, costruito nel 1680 dai contradaioli e dedicato al loro PatronoFonte dei Pispini (XVI secolo)Bruco, Onda TartucaValdimontoneper la Contrada 47 - per il Comune 4216 Agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù