Nobile Contrada del Nicchio: il programma della Festa Titolare 2019

Da mercoledì 7 a domenica 11 agosto si svolgerà la Festa Titolare della Nobile Contrada del Nicchio. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di San Gaetano da Thiene.ore 18:30 S. Rosario con Litanieore 19:00 S.S. Messa e Adorazione Eucaristicaore 17:00 Omaggio all’asilo Butini Bourkeore 18:30 S. Rosario con Litanieore 19:00 S.S. Messa e Adorazione Eucaristicaore 20:00 Cena dei Cittiniore 21:30 Tradizionale Palio dei Cittiniore 09:00 Colazione dei cittiniore 10:00 Omaggio ai Defunti nei cimiteri cittadiniore 10:00 Omaggio all’altare di S. Gaetano in DuomoAl rientro S.S. Messa in onore di S. Gaetano all’interno dell’Oratoriodella Contradaore 17:00 Battesimo Contradaiolo nell’Oratorio di S. Gaetanoore 18:30 Cerimonia dei Sedicenni in Santa Chiaraore 19:40 Ricevimento della Signoriaore 19:50 Solenne Mattutinoore 20:30 Cena nel Rioneore 08:00 Partenza della Comparsaore 15:30 Partenza della Comparsaore 19:30 Ritrovo alla Lizza con il Popolo e rientroore 21:00 Cena nel Rione e chiusura dei Festeggiamenti

NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento

Azzurro con liste gialle e rosse: E' il rosso del corallo che m'arde in cor: La Contrada ha il titolo di "Nobile" per il valore delle sue milizie a Montaperti (1260) e a Porta Pispini (1527); per aver portato l'acqua nel rione nel 1469 e alla fonte dei Pispini nel 1534RiservatezzaAbbadia nuova di sopra, Abbadia nuova di Sotto: VasaiTerzo di San MartinoVia dei Pispini, 68/70"La Pania"San Gaetano da Thiene7 agostoTra Via dei Pispini e Via dell'Oliviera, costruito nel 1680 dai contradaioli e dedicato al loro PatronoFonte dei Pispini (XVI secolo)Bruco, Onda TartucaValdimontoneper la Contrada 47 - per il Comune 4216 Agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù