Contrada del Nicchio, i prossimi appuntamenti

• Sabato 31 Dicembre - Messa di RingraziamentoSabato 31 Dicembre verrà celebrato il tradizionale Ringraziamento per l'anno trascorso:Ore 18.00 S. Rosarioore 18.30 SS. MESSA• Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio - Visita alla mostra di Ambrogio LorenzettiVisita guidata alla mostra di Ambrogio Lorenzetti presso il Santa Maria della Scala, ogni gruppo sarà composto da un massimo di 20 persone.Entrambe le visite saranno effettuate alle ore 15:00, l’ingresso è previsto tassativamente alle 14:45 alla biglietteria. Durata della visita, circa 1h/1h e mezzo.Segnarsi nel cartello in società.• Sabato 13 Gennaio - Cena delle ManceCena delle Mance della 53° Fiera GastronomicaSegnarsi nel cartello in società

NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento

Azzurro con liste gialle e rosse: E' il rosso del corallo che m'arde in cor: La Contrada ha il titolo di "Nobile" per il valore delle sue milizie a Montaperti (1260) e a Porta Pispini (1527); per aver portato l'acqua nel rione nel 1469 e alla fonte dei Pispini nel 1534RiservatezzaAbbadia nuova di sopra, Abbadia nuova di Sotto: VasaiTerzo di San MartinoVia dei Pispini, 68/70"La Pania"San Gaetano da Thiene7 agostoTra Via dei Pispini e Via dell'Oliviera, costruito nel 1680 dai contradaioli e dedicato al loro PatronoFonte dei Pispini (XVI secolo)Bruco, Onda TartucaValdimontoneper la Contrada 47 - per il Comune 4216 Agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù