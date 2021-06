• Mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio - Cena in SocietàLe tessere saranno in vendita presso gli economi nei giorni 24, 25, 26 e 28 giugno dalle 21:30 alle 23:30• Giovedì 1 luglio ore 18:45Nei locali del Santa Chiara si terrà la cerimonia di passaggio dalla Commissione Piccoli alla Commissione Novizi dei nati nell'anno 2008.

NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO

Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento Stemma azzurro, una conchiglia d'argento, coronata alla granducale tra due rami di corallo rosso, tre nodi di Savoia e due rosette di Cipro, l'una rossa e l'altra argento

Azzurro con liste gialle e rosse: E' il rosso del corallo che m'arde in cor: La Contrada ha il titolo di "Nobile" per il valore delle sue milizie a Montaperti (1260) e a Porta Pispini (1527); per aver portato l'acqua nel rione nel 1469 e alla fonte dei Pispini nel 1534RiservatezzaAbbadia nuova di sopra, Abbadia nuova di Sotto: VasaiTerzo di San MartinoVia dei Pispini, 68/70"La Pania"San Gaetano da Thiene7 agostoTra Via dei Pispini e Via dell'Oliviera, costruito nel 1680 dai contradaioli e dedicato al loro PatronoFonte dei Pispini (XVI secolo)Bruco, Onda TartucaValdimontoneper la Contrada 47 - per il Comune 4216 Agosto 1998 - Dario Colagè detto Il Bufera su Re Artù